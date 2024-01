U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio Stare Zlatice, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulicaBratonožićke, Ulica Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 06 do 07 sati: kompletno područje opštine Tuzi.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela i Podanje.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, Sušara Miljanić, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do, Laz, Vitalac, dio Kočana, Blace, Vodovod Poklonci, Krupac, Crnodoli.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Virpazara (grada), Zabesa i Boljevića, dio potrošača u blizini bolnice “Blažo Orlandić” i Islamskog centra, dio potrošača na području Bjeliša (ul. Milovana Mećikukića i ul. Bjeliška).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

– u terminu od 09 do 10 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja, zgrade Doma Zdravlja i Opštine, zgrade Solidarnosti i naselje iza uz ulicu 28. decembra.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio naselja Salč.

– u terminu od 10 do 13 sati: objekat nekadašnjeg restorana “13.Jul”(kod restorana Piano).

– u terminu od 12 do 14 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja, zgrade Doma Zdravlja i Opštine, zgrade Solidarnosti i naselje iza uz ulicu 28. decembra.

Kotor

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Stari Grad-područje oko Karampane, Pjaca od muzeja.

– u terminu od 09 do 12 sati: Risan Bujevina.

Herceg Novi

– u terminu od 12:30 do 13 sati: Servisna zona Igalo, područje iznad benzinske pumpe, Drenovik, Sutorina, Granični prelaz Debeli Brijeg, Beci, Prijevor, Šćepoševići, Lučići.

– u terminu od 13 do 14 sati: Njivice, Njivički put, Granični prelaz Kufin, Kobila, područje oko ušća Sutorine, Žvinje.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio sela Božići.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio sela Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Zaton – Sakate.

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čeoče, Medanovići, Lipnica, DV Pavino polje –Mahala, Ujniče, Grančarevo, repetitor ‘Grančarevo’, Ramčina, Zaton 2, Vrh, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje, Bojići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni.

Mojkovac

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Konzum grada Mojkovca.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Meteha i Velike.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Donje Lovnice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS