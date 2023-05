U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 10. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati: Podgorica -u terminu od 9:30 do 13:00 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Orasi, Lipe, Gornji Kokoti, Podstrana, Korneti, Šteke, Popratnica, Draževina, Krusi i Beri -u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Područje Kuča – Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Nik Maraš, Ledine, Roždec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat, Repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj -u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Bioči, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Jelin Dub i Bratonožići -u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Kruševice, Jasika, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Slacko, Gomilice, Širalija, Ljevaja, Jablan, Duške, Lopate, Mali Raj, Kami, Krkor, Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Ubogi Do, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Veruša, Dubirog Veruša, Pilana Veruša i Pajkov Vir -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Ivana Vujoševića i Bulevara Revolucije -u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ulica Miloja Pavlovića, dio ul- Sitničke, Kragujevačke, Ivana Cankara i Vojvođanske Tuzi -u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Komplet područje opštine Tuzi – centar Tuzi, Dinoša, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Hoti, Božaj, Vuksanlekići, Podhum, Dušići, Lekovići, Sukuruć, Vranj, Dubrave i Kuće Rakića Cetinje -u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane. -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Mikulići, Tomići, Orašani, Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići Nikšić -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Višnjića Do, dio Bršna, Brankov Do Plužine -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac Bar -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stari Bar Budva -u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Rijeka Reževića, Drobni Pijesak , Blizikuće Ulcinj -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselja Kodre (kod pekare), dio naselja uz bulevar Teuta preko puta marketa “Solaris” Kotor -u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Krivošije, Dragalj, Ledenice, Muo centar -u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kriva ulica, Sveti Stasije – kratkotrajni prekidi u navedenom terminu -u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Palata Tripković i područje u blizini Tivat -u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Gradiošnica Mojkovac -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaboj-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pržišta, Rudnica, Gornji Lepenac, Gornja Štitarica -u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta Kolašin -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni, Bakovići, Ilinčić, Hils, Radigojno, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE ‘Bukovica’, Sjerogošte, Željeznička stanica ‘Trebaljevo’ -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Ravni -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira -u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Kos 1, Kos 2 Bijelo Polje -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Đorđija Stanića, zgrade: ‘Tri ćulafa’ i ‘Sjenička’ -u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Rasovo -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kukulje, Stožer, Božovića polje, Pavino polje, Pripčići -u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci Petnjica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori 2 Berane -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kaludra -u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča Andrijevica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Košutiće -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: dio sela Ulotina Rožaje -u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Razdolje Plav -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hakanje,Gropa i dio Vojnog Sela Gusinje -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kačanik Pljevlja -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova -u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo Žabljak -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja -u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šumanovac Šavnik -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS