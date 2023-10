U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 1. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita i Drezga.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Orje Luke, dio Bregova Mijovića, dio Komunice i Ciglana.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Baljački Do i Vitalac.

– u terminu od 08 do 18 sati: Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana.

– u terminu od 10 do 15 sati: Granični prelaz Vraćenovići, Koravlica, Jabukovac (Repetitor).

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudinice.

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: komplet naselje Bobovište i komplet naselje Boljevići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Runja (Ostros), potrošači na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića, vodovodane pumpe Malo i Velje oko, potrošači na području Gluhog dola, Limljana, Tejana, Karuča i Pozanja..

Ulcinj

– u terminu od 11 do 12 sati: Vladimir, Krute. Šas, Brajše, Klezna, Zenelovići, Rastiš, Međureč, Pumpe Bojana, Dabezići, Mrkovsko polje, Kaliman, Kamenički most, Kosići, Bojke, Fraskanjel, Ambula, Štodra, Đonza, Draginje, Sukobin, Kravari, Postegvaš.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Markov Rt-Jerovica – dio potrošača.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Kovren, Okladi, Muha Dizdarevića, Rista Ratkovića i Omladinska, Pali, Grančarevo, Ostrelj, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje, Međuriječje, Redice.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar, Rijeka Mušovića, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika, dio sela Brezojevice, uže gradsko jezgro Plava – djelovi ulica Racina i Ribarska (naselje pored Supa i Distribucije-Autobuska stanica).

– u terminu od 09 do 16:30 sati: Sela: Ski Lift, Gropa, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio naselja Ibarac i naselje Demiće, selo Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

– u terminu od 10:30 do 20 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

– u terminu od 13 do 15 sati: Gornja Bukovica, fabrika vode u Gusarevima, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

