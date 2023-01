U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 01. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče, Ubalac, dio Meduna i Momče;

– u terminu od 9 do 15 sati – dio ul. Đečevića, Slobodana Škerovića i Vlada Martinovića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati – Vučica i Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane);

– u terminu od 8 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, dio Kosića, dio Mamućevine, dio Lazina, Kopito Petrovića, Tomaševići, Gruda, dio Ćurilca,Koljat, privatne fime Farmont, MG Grup, Megran, GSI i Šimšić (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: Jastreb, dio Kosića, dio Mamućevine, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do,Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Šume, Prisoje, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Gornje Srijede, Donje Srijede, dio Kočana, dio Kapinog Polja i dio Vilusa.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 16 sati: Mojdež, Tijesni Klanac i Kulinovici;

– u terminu od 9 do 12 sati – Vrbanj.

Kotor

– u terminu od 9 do 14 sati – Dragalj;

– u terminu od 9 do 12 sati – Sveta Vrača i područje oko stare Livnice i parkinga ispod stadiona.

Budva

– u terminu od 11 do 15 sati – dio naselja Vrh Laza I Lazi.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: Bjeliši (Mandarići), Zubac, Tuđemili, Sušara i Manastr Ribnjak, Alkovića Brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Utjeha i Bijeli Kamen.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel i Ćurke.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Rakonje (dio naselja poslije restorana ‘Durmitor’);

– u terminu od 9 do 16 sati: Radulići, Voljavac, Kruševo i Pavino Polje.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati – Crkvine;

– u terminu od 8 do 16 sati: Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati – Pobrsijevići;

– u terminu od 8 do 15 sati – Štitarica i Bjelojevići.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 12 sati – Košudo.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Gornja Rženica.

Gusinje

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kruščica.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kralje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

