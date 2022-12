U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 28. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati: Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče, Ubalac, dio Zlatice, dio Rogama prema Smokovcu, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica, dio Meduna i Milunovići;

– u terminu od 8 do 15 sati: zgrade na uglu ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade), kao i Ulica Petra Šobajića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović;

– u terminu od 8 do 15 sati: Fabrika sira, Stologlav, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina i Ćelija Piperska (moguće kratkotrajno isključenje u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić i istražni zatvor;

– u toku od 8 do 15 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i Oraška Jama.

Cetinje

– u terminu od 9 do 15 sati: Velestovo, Barjamovica, Markovina, Vulaši i repetitor Promonte.

Zeta

– u terminu od 9 do 15 sati: Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica “Zeta” i TS Reg.vodovod (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 15 sati – Ponari i Vukovci.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Trubjela, Krstac, dio Rudina (Velika kuća), Vonjin Do, Vojska, Trubjela i dio Bršna;

– u terminu od 9 do 12 sati – Pišteta;

– u terminu od 12 do 15 sati – Dubrave.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Borkovići.

Herceg Novi

– u terminu od 7 do 15 sati: Mojdež, Tijesni Klanac i Kulinovići;

– u terminu od 8 do 15 sati – Baošići (područje Gornje Vodice).

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati – Krimovice, Zagora i Glavatićići (Donji Grbalj-Petoselica)

– u terminu od 9 do 12 sati – Turist B (područje oko vile “Panonija”) i Muo (područje prema repetitoru);

– u terminu od 9 do 13 sati – područje oko Gimnazije;

– u terminu od 10 do 13 sati – Kostanjica i Verige.

Budva

– u terminu od 7:30 do 18 sati: naselje Stanišići, Pobori i Jaz.

Bar

– u terminu od 8 do 16 sati: Alkovića Brijeg, Dobra Voda -Simonović, Brkanovići, Pečurice,Grdovići, Velje Selo, Agroeksport, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići;

– u terminu od 9:30 do 10:30 sati: kaptaža Brca, potrošači kod kaptaže i oko Crkve na brcu, Šaren sad i komplet Brca gornji dio sa Gošićima.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati – Borje;

– u terminu od 10 do 11 sati: Buljov Pod i dio Ul. Njegoševe, pumpe na Crnom jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalnog parka, Ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru i Ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, Ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, Hipotekarna banka, Ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, jezero Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio Trga Durmitorskih ratnika, Ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio Ulice Narodnih heroja (moguća isključenja u navedenom periodu).

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Previš, Slatina, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac i Krnja Jela.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati – Stožer IV, Osmanbegovo Selo, Radulići, Njegnjevo i Banje Selo;

– u terminu od 8 do 15 sati – Sutivan.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Smira, dio naselja SM Polje i naselja oko Željezničke stanice kao i dio ulice Dunje Đokić, Ulica Boška Rašovića i dio Ul. Dunje Đokić.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati: Donji Lepenac, Pobrsijevići i Lepenac;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Gusnice.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Gropa, dio sela Bogaiće i dio sela Velika.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: područje grada kao i sela Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Rijeka Marsenića, Budimlja, Mašte i dio sela Goražde.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

