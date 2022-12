U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 07. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 14 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i repetitor Zatrijebač;

– u terminu od 9 do 15 sati: Šteke, Beri i Gornji Kokoti;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Hercegovačke ulice, dio ulice Balšića i dio ulice Slobode kod česme;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Stare Zlatice;

– u terminu od 9 do 15 sati – dio Momišića (ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. februara).

Danilovgrad

– u terminu od 9 do 11 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Kopito Petrovića;

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović i Prentina Glavica.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Bršna i Vučji Do.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni Do, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati – Jošica (Kamenari);

– u terminu od 9 do 10 sati – Đurići (Kamenari).

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati: Glavatičići, Kromovice, Zagora i Platamuni;

– u terminu od 9 do 12:30 sati – Zlatne Njive (dio korisnika, područje iza TC Kamelija);

– u terminu od 9 do 12 sati – Sveta Vrača (donji dio naselja);

– u terminu od 9 do 13 sati – Prčanj – područje oko škole.

Tivat

– u terminu od 8 do 10 sati: Rogač, Kaluđerovina, Baza Samkomerca, Kovinić Kompani i Veljić kompani.

Bar

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Gošići (Brca);

– u terminu od 9 do 14 sati – korisnici na području Baukova u blizini Islamskog centra.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i Brdela.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 16 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica i Raćevo;

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići i Zekavice (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati – Gradac i Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati – Okruglica.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Barice (škola);

– u terminu od 9 do 15 sati – Rasovo;

– u terminu od 7 do 17 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 9 do 16 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Radulići, Femića Krš, Njegnjevo i Pašića polje.

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 9 do 16 sati: Pošta, dio Tršove ulice, Ulica Lenke Jurišević, dio ulice Muha Dizdarevića i dio ulice Tomaša Žižića;

– u terminu od 9:30 do 15 sati: Nikoljac, zgrada MUP-a, Tršova ulica, ul. 3. januara i dio ul. Slobode;

– u terminu od 9 do 11 sati – Pripčići.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov Do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje i Mioska.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 15 sati: Donji Lepenac, Pobrsijevići, Podbišće, Pejovići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo Kolo, Siga, Krstac, Slatina, Jakovići, Jokići, Pobrsijevići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Razboj i Crvena Lokva;

– u terminu od 9:30 do 12 sati – područje grada (sukcesivno isključenje pojedinih dijelova grada u trajanju do pola sata).

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Donja Lovnica;

– u terminu od 10 do 14 sati: Zeleni, Žute Litice, Županjica, Autoservis, Dekor, Fabrika mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika, Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje, Gropa, Jasenice i Hoti.

Petnjica

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Godočelje.

Berane

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Štitari.

Andrijevica

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Konjuhe.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS