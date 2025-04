U ponedjeljak zbog radova na mreži isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 14. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 09 do 17 sati:Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 08 do 15 sati:UlicaĐura Cagorovića,Ulica Veliše Popović Ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića, i Branka Deletića,dio Bera,Bolje Sestre,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,UlicaPavla Mijovića,UlicaCvijetna iza Tojote.

Tuzi

-u terminu od 09 do 17 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, , Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja),Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo,dio Novog Sela.

Cetinje

-u terminu od 09 do 14 sati:dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađ

-u terminu od 08 do 14 sati:Dodoši

Nikšić

-u terminu od 08 do 17 sati: Spila, “Zagora (Savino Brdo)”,Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo ,Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči,Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin

-u terminu od 0 8 do 15 sati: Dio Lukova,Dio Laza

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Mratinja.

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati: Gošići

-u terminu od 10 do 11 sati:Sokobanja –Krašići

-u terminu od 10 do 13 sati:Radovanići – Eraci (Luštica)

Herceg Novi

-u terminu od 9:30 do 13 sati: Baošići- područje oko restorana “Deli Radivoje”

-u terminu od 9:30 do 10 sati: Baošići

-u terminu od 12:30 do 13 sati: Baošići

-u terminu od 07:30 do 14 sati: Kameno, Podi, Mokrine, Kruševice, Ubli, Vrbanj

Kotor

-u terminu od 09 do 10 sati:Bigova -dio potrošača

-u terminu od 09 do 13 sati: Stoliv -područje prema Verigama.

Budva

-u terminu od 09 do 10 sati:Dio naselja : Podličak

-u terminu od 10 do 11 sati:Dio naselja : Kamenovo

-u terminu od 11 do 12 sati:Dio naselja : Kamenovo

-u terminu od 12 do 14 sati:Dio naselja : Vojnići

-u terminu od 14 do 15 sati:Dio naselja : Kuljače

-u terminu od 15 do 16 sati: Hotel Maestral.

-u terminu od 16 do 17 sati:Dio naselja : Rafailovići.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača u Dobroj Vodi i prema Makini Vučinića

Ulcinj

-u terminu od 09 do 15 sati:dio naseja Totoši, OŠ M.Tito, Gimnazija Bratstvo jedinsto

-u terminu od 09 do 16 sati:potrošači naselja Pinješ

-u terminu od 09 do 17 sati:Potrošači beogradskog naselja

-u terminu od 09 do 18 sati:Potrošaču Štoja kod bunara

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Donjeg Štoja: Beogradsko naselje,dio Meteriza: ulica Buda Tomovića i ulica Hafiz Ali Ulqinaku kod hotela Nobel.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac,Donji Lepenac,Tutići,Feratovo polje,Pržišta,Ravni,Kooperacija, Donja Polja, Krasića Strana, Javorje, Ckara.

-u terminu od 08 do 13 sati:Lepenac-Cer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Bojići,Sjerogošte,Bogutov do.

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 15 sati:Nedakusi,Rijeka, Ćukovac

-u terminu od 09 do 16 sati:Boljanina,Bistrica-centar,Sutivan,Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo – staro selo,Lipnica,Lješnica,Pali,Kostići,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Ribarevine.

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Gimnazija, Babića Brijeg, Rasadnik (dio privatnih kuća), Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo,Dom starih, Mojkovačka ulica, donji dio naselja Medanovići.

Berane

-u terminu od 0 9 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, Dio sela Šekular.

Andrijevica

-u termini od 09 do 14:30 sati: naselja u blizini zgrade Opštine, odjeljenja CB i naselje Prljanije, Hotel Komovi, Dom Zdravlja i zgrada Solidarnosti, TK centar, zelena pijaca, ulica Branka Deletića, Naselja u blizini Boj Komerca i stare Bolnice, pogon za preradu drveta Boj Komerc, Centar za kulturu i Radio Andrijevica-Opština Andrijevica(400 potrošača), Dio sela Trešnjevo.

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bor.

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke

Gusinje

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe ,Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Rozaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Kalače ,naselje u blizini škole

-u terminu od 09 do 16 sati:Selo Žute Litice (centralni dio i naselje u blizini benzinske stanice), pogon (Ibar Mont, Dekor, fabrika mašinskih djelova), auto servis Rožaje i kamenolom Tofi-Opština Rožaje( 47 potrošača)

Pljevlja

-u terminu od 09 do 15 sati:Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 09do 17 sati :Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

