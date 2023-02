U ponedjeljak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 20. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 09 sati: Ulica Desanke Maksimović.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade u Ulica Radovana Zogovića i Miloša Obilića-preko puta FK Mladost, ulica Đura Cagorovića i dio Stare Zlatice.

– u terminu od 09 do 17 sati: Grbavci, Lekići, dio Donjih Kokota, Mont Karton.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Međice, Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane) , Gornji Zagarč.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat, dio Lazina (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Grlića, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Žanjev Do i Njeguši.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Karabuškog Polja oko Džamije.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići i Vranj (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 09 do 15 sati: Vladne, Dubrave i dio Mataguža.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Koravlica, dio Brezovika, dio Gornjeg Polja, Dabovići, Kuside, Kuside-Vojska.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šiševići, naselje Dubrava.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli i Podgor.

Budva

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza.

Kotor

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Popova Ulica-Radanovići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Zagora i Risan- Bujevina.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: priobalno područje od Instituta za biologiju mora do crkve Sveti Matija.

– u terminu od 10 do 15:30 sati: kompletno područje opštne Kotor od Stoliva do crkve St. Matija u Dobroti (prekidi u napajanju u trajanju do 45 minuta u periodu izvođenja radova).

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Podi, Matkovići, Trebesin, Žvinje i Žvinje- Špulje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Beci, Prijevor, Lučići, Kamenari, Đurići.

– u terminu od 09 do 11 sati: Kameno- Stanovčići, Zelenika.

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Bijela- područje oko škole.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino, Dragosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Loznice.

– u terminu od 09 do 12 sati: Bliškovo.

– u terminu od 09 do 13 sati: Čokrlije, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Biokovac, Pavino polje, Bijeli potok, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Stožer, Bliškovo, Slatka.

– u terminu od 09 do 14 sati: Čokrlije.

– u terminu od 09 do 15 sati: Sutivan

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića brijeg, Lješnica, Voljavac, Radulići, Rakonje i Grančarevo.

– u terminu od 11 do 13 sati: Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Lješnica, Banje selo, Gornja Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje i Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Bojići, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

– u terminu od 10 do 13 sati: Drcka, Sunga, Đekići, mHE ‘Pecka’, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Suva gora, Vranještica, Drndari.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gacka i Štitarica.

– u terminu od 09 do 10 sati: Uloševina, Lepenac, Cer, Žari, Lojanice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaludra.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, selo Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje u blizini Šabovića Đžamije.

Rožaje

– u terminu od 09 do 13 sati: dio naselja Ibarac i naselje Demiće.

– u terminu od 12 do 14:30 sati: naselje Agovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

