U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak, 6. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: komplet područje Bioča: Rijeka Piperska, Lutovo, Pelev Brijeg, Duga, Potoci, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Kupine, Dromira, Orah, Seoštica, Boljesestre, Klopot, Potkrš, Jelin Dub, Crkvice, Bratonožići, Mrke, Blizna, Petrovići, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Grudice, dio Podstrane, Zgrada Cijevne komerc kod Vile Ljubović, zgrade na uglu Ulica Kralja Nikole i 27 Marta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Stare Zlatice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, Sušica, Koljat, dio Lazina, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac , Koljat, Jastreb, dio Mamućevine, dio Kosića, dio Grlića, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, ZIP, GSI, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Malenza, Bandići, Đeđezi, Markovina, dio Novog Sela, Gornji Zagarač

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dabovići, dio Brezovika, dio Gornjeg Polja, Koravlica

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Donja Briska Gora, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Reč

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Naselje Dubrava

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gacka, Štitarica 2

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Osredine, Juškovića potok

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Bjelojevići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Štitarica 1

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Krušev lug

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Đuđevina, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ivanje-Koraći, Ivanje-škola, Muslići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lješnica, Radulići, Rakonje, Grančarevo, Voljavac

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

Kotor

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Markov Rt- Jerovica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj- područje od škole prema Stolivu

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Risan- Gabela

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zelenika, Sasovići, Nogulovići, Avramovići, Kuti, Kutsko polje, Marići, Nakićenovići, Opačica

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Prijevor, Beci, Šćepoševići, Lučići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje, Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Rijeka Marsenića, Cecuni

-u terminu od 10:00 do 12:30 sati: gradsko područje Andrijevice,Dom Kulture I Bojkomerc

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Biševo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jasenice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Izvori

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.