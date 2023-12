U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zabjela – ul. Vojislavljevića, dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije i Janka Đonovića, dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe, dio Stare Zlatice, ulica Đoka Miraševića i Slovačka, ulica Ludviga Kube, Ulica Nikole Tesle.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, , dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje iza hotela Perjanik, Zagreda i dio Orje Luke, Oraovica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glava Zete.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala (kratkotrajna isključenja), dio Cijevne oko restorana “Kod Maršala”.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Somina, Vitasojevići, Višnjića Do.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Broćanac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Koravlica, Jabukovac (Repetitor), Granični prelaz.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Tara-Grab, Šćepan Polje, Paklice, Carina-Šćepam Polje, Brijeg.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Brčeli, komplet naselje Duške, naselje Zabes.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Markovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Pinješ kod hotela Mediteran, dio naselja Pinješ kod spomenika.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 09 sati: Paprati, Šišići, Popova ulica.

– u terminu od 09 do 11:30 sati: dio potrošača u Ramadanovićima, dio potrošača u naselju Sv.Matija ispod magistrale.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača u Popovoj ulici u Radanovićima.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 10 sati: naselje Gomila prema Sušćepanu.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: područje oko Turiona i oko 110/35 kV Herceg Novi, naselja Topovi, Rebra, Jačeglav.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Crni Vrh.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Tomaševo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nikoljac, Prijelozi 2 – Zakom, Pavino polje – Draškovina, Lipnica, Rajkovići, Sela – Čeoče.

– u terminu od 11 do 14 sati: Mojkovačka ulica, Kukulje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mujića Rečine, Međuriječje, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Mušovića Rijeka, Jezerine, Ski centar 1450, Bazna stanica, Ski centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava’, mHE Rijeka Mušovića, mHE Paljevinska.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Bistrica, Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.