U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak, 10. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulica Bratonožićke (povremena kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Obala Ribnice u blizini škole na Drač, ulica Đura Cagorovića, Škola “1 Jun”, dio Ulica Princeze Ksenije i Blažene Ozane, dio Beogradske ulice, dio Ulcinjske ulice (naselje oko Britanske Ambasade), dio Tološa, ulicaMilana Raičkovića i Kotorska.

Zeta

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio Centra Golubovaca

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međice, Vučica, Ministarstvo odbrane, dio Novog Sela, dio Oraške Jame, Oraovica, dio Stanjevića Rupa

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gluvi Do

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Žirovnice, dio Rubeža, Cerovo, Gornji Obljaj

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brijeg

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kamenari iza trajekta, Đurići, Bijelske Kruševice, Jošice

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Baošići, Đenovići

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Bijela, Kamenari

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Herceg Novi centar, Meljine, Crveni Krst, Srbina

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Igalo, Gomila, Mojdež, Ratiševina, Sutorina, Sušćepan

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Klinci, Tići, Mrkovi, Eraci ,Radovanići, Žanjice, Brguli, Mardari, Dobra Luka, Uvala Luka

Kotor

-u terminu od 10:00 11:00 sati: Morinj, Kostanica

Tivat

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Dio Bjelila

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Naselje Blizikuće

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Kunje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: komplet obala Velikog Pijeska, Hotel Kalamper na obali, XXL, I novonapravljeni objekti na samoj obali.

Ulcinj

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: Mogući kraći prekidi u užem dijelu grada zbog promjene uklopnog stanja na mreži 10kV. Grad Ulcinj

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Rađevići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Fejzići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Poroče, Orahovo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Beranselo , dio sela Štitari , Navotina

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: sela:Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Strojtanica, Babića Brijeg

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Rasovo – Rasadnik

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Obrov

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Unevina (dio naselja iznad pruge)

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Pripčići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stožer 1

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Osmanbegovo selo, Godijevo, Rakonje, Grančarevo, Voljavac, Bijedići

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica II, Gacka

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Bjelojevići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac, Juškovića potok, Slatina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Drpe, Trmanje

-u terminu od 8:00do 16:00 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Suva gora, Sjerogošte

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

