U ponedjeljak višesatna isključenja struje zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 14. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske, Vranjske Njive, ulica Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička i Danilovgradska.

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara.

– u terminu od 09 do 15 sati: Komplet područje Kuča.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Malenza.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bzo.

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ulica X Crnogorske s stambenim objektima s57 i S65 i dio Ulica Vojvode Boža.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnjića Do i Cerovo.

– u terminu od 09 do 11 sati: Bršno.

– u terminu od 13 do 13:30 sati: Bršno.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna i Bajovo Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Sutormana i Manasteri Ribnjak.

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati: Područje oko auto centra “Jug” i dio naselja s donje strane magistrale.

– u terminu od 09 do 10 sati: Cerovo Radanovići i okolni potrošači.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Seoca, Trešnjeva i Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

– u terminu od 09 do 11 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića.Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo, Zaton, Božovića polje, Grab, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo i Sutivan.

– u terminu od 09 do 18 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni.

Mojkovac

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva i Gojakovići.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kruševa.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Suho Polje.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Dio sela Šumanovac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Razvršje, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.