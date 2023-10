U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 23. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, dio Bera, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Donje Gorice-Kolovrat, dio zgrada ispod brda Ljubović u Ulica 27 marta pored Kodre

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Zgrada Volija u Ulici Kralja Nikole (dio potrošača)

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Bokeške ulice (dio između Trga Nezavisnosti i ulica Slobode)

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Centar Danilovgrada, Crna Gora Cop u centru grada, dom zdravlja Danilovgrad i naselje oko njega, zgrade u Ul. Save Burića, hotel i naselje oko njega, Ul. I Bokeljske Brigade, Grlić, Stadion i naselje oko stadiona, Velja Paprat, Orja Luka, Glavice, SUP i naselje oko njega, Centar za kulturu i naselje oko njega i preduzeće Respa,Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački, Glava Zete i Dobro Polje, Sekulići, Pažići, Lalevići, Preduzeća u Pažićima: Šišković, Sloles, Oromet, Pilana, Mermer i željeznička stanica, Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, Ćurioc, Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Grlića, Bjeluši, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratktorajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 14:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratktorajna isključenja)

-u terminu od 14:00 do 17:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Tunjevo, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Tunjevo, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Obljaj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Somina, Vitalac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Dupila i Popratnica, korisnici na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića, korisnicina području Runja (Ostros)

-u terminu od 18:00 do 19:00 sati: Dio potrošača na području Bjeliša, ul. Majora Milovana Mećikukića, ul. Bjeliška, dio potrošača u ul. Kraljica Jelene Anžujske

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio potrošača u ul. Njegoševoj, ul. Save Kovačevića, ul. Kosovskoj

-u terminu od 16:00 do 17:0 sati: dio potrošača u Barskom Polju, Ul. Željeznička, ul. Ronkulska

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: dio potrošača na području Bjeliša, ul. 192, ul. Brutaiška

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Crnja

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Ul.Mustafe Pećanin(mahala Fetahovića)

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Vojno Selo, Hakanje, Gropa, Jasenice, Hoti i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: :Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Vrbica, dio sela Lagatori.

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Crni Vrh,

Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje, dio sela Božiće

Tivat

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: dio Radovića

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Njivice

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Kameno- Mandići, Kameno – Stanovčići, Kameno, Mojdež-Andrići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kamenari, Đurići, Greben

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dobrota- Kriva ulica, Sveti Stasije -dio potriošača

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Juškovića Potok

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine, Biočinovići, Drpe, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Bazna stanica, Ski centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava’, Tunel ‘Klisura’, mHE ‘Paljevinska’, Međuriječje, Ljevišta

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Podbrežje, Unevina (dio sela do pruge), Rakonje, Bliškovo

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Vergaševići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Stožer 4 – Vitkove staje, Boljanina, Laholo, Prijelozi 2 – Zakom, Bojišta, Bistrica, Rajkovići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Pogrežđe

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Pljevlja

-u terminu od 14:00 do 16:00 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 12:00 do 22:00 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Katun, Boščinovići, Male Krće.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.