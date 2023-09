U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak, 25. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Bera, Farmaci oko škole, dio Zabjela oko fabrike 19. decembar

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, dio Kosića (kratkotrajna isključenja u nevedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kosića, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, dio Lazina, dio Komunice, dio Radovča

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitasojevići i Bobotovo Groblje.

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kneževići, Bojati, Nikovići, Jerinići, Crkvičko Polje, Kolo.

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ul. Pavla Rovinskog, ul. Adrovića , Grdovići

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Krašići -dio potrošača

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Muo, Prcanj, Markov Rt -povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Risan- Mala, Smokovac, Češke barake

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Srbina, Crveni Krst, područje ispod Crvenog Krsta, poručje oko zgrade Opštine i Pošte – povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 , dio naseljaTaluma, Selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Velika- Kratkotrajno isključenje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Binjoše

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Ljevišta, Sjerogošte

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Raičevine, Đurđevina

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Rijeka Mušovića, Ski Centar 1600, tunel Klisura, RDC Zekova Glava, mHE ‘Paljevinska’

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Kos

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Šundeci, Gornja Štitarica, Lazina, Ćetkovići, Mrdo, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Kovijanići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Grab, Slatka, Božovića polje, Dio ulice Slobode i ulice Muniba Kučevića (dio grada između hotela ‘Bijela Rada’ i tržnog centra), Nedakusi

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smrčevo Brdo

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.