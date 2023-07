U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 10. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sela Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica “Zeta” i TS Reg.vodovod

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radan, Momče, Liješta, Ulica Plavska, Vardarska, Kosovska

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Smokovac, Vodovod Bioče i naselje oko Vodovoda, Dio Mrka uz magistralu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Brskuta

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati. Glava Zete, Baloče

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jasen

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Grahovo, Gornje Polje-Grahovsko, Cerovo

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Donji Kalimanj

Herceg Novi

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Bijela , Kamenari, Đurići

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica iza Robne Kuće, Ulica D1 Đeranje naselje iza ambulante

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Lepenac , Donja Polja, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Bistrica, Crna poda, Crvena lokva, Dobrilovina, Gojakoviće, Gostilovina, Jakovići, Jokići, Kaludra, Krstac Šundek, Osredina, Pobrsijevići, Ravnjak, Siga, Slatina, Stričine, Zaboj

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Prijelozi, Stožer, Jabučina, Kanje, Potkrajci, Pripčići, Rodijelja, Bliškovo, Unevina, Božovića polje, Orahovica, Sutivan, Goduša

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Slijepač most-Bojišta

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo, dio sela Božiće

-u terminu od 12:00 do 17:00 sati: Dio sela Ulotina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dio sela: Bukelj

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hoti- Kratkotrajna isključenja

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Grebaje , Dio sela Vusanje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Tržni centar i dio ulice Narodnih heroja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.