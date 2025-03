U ponedjeljak planirani radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: KIPS kvart kod Radoja Dakića, naselje oko Ruske Ambasade.

– u terminu od 08 do 15 sati: Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira i Kupine

IRD Šume, naselje oko nekadašnjeg Elastika, dio Bigora, ulica Buta Lekića, Slobodana Škerovića, V Proleterske i Mušikića (naselje uz novi most), ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska.

Zeta

– u terminu od 10 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Malenza, dio Pričelja.

– u terminu od 08 do 15 sati: Velja Paprat, centar Danilovgrada, dio Kosića.

Cetinje

– u terminu od 10 do 13 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor, Višnjica i Ljubotinj.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Laz, dio Žirovnice, dio Rubeža, Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića.

Plužine

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane, Zakamen, Donja Brezna, Pilana, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Velje sela.

– u terminu od 10 do 14 sati: Dio potrošača ulice Save Kovačevića ispod agistrale kod IDEA, dio potrošača ulice Njegoševe i Cara LazaraSuper market Voli i potrošači iznad Zeljezničke stanice, potrošači Pobrđa i potrošačo Rutke 2.

Budva

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Opština.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Dio nas. I Proleterska, Golubovina, Dubovica.

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Dio nas. Rozino, Žrtava Fašizma, Filipa Kovačevića.

– u terminu od 13:30 do 14 sati: Dio nas. Rozino, Filipa Kovačevića.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Totoši, dio Nove Mahale i Bijele gore.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze, desna strana Ade.

Tivat

– u terminu od 09 do 12 sati: Meštrovića Peć.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Jugodrvo oko Čikića, Livadice, kamenolomi Kobra i BRIV.

– u terminu od 09 do 12 sati: Sveti Stasije- Makedonsko, Kavalin.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Travunija- područje iznad stare željezničke stanice i motela “Pavlović”.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Goražda.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma (Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Talum 2) i Tunel Tifran, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Ličine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Bistrica, Pašića polje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Godijevo, Kostići, Ribarevine, Ravna rijeka, Božovića polje, Majstorovina, Slijepač most, Bojišta, Rakita, Mijatovo kolo, Pali, jabučno, Gevčina, Okladi, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gornja Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Višnje, Sjerogošte, Bojići, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Tutići, Donji Lepenac, Pržišta, Paćice.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kalica i Javorova.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Vidre.

– u terminu od 15 do 16 sati: Komini, Zbljevo, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bukelj.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.