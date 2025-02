U ponedjeljak planirana isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez struje ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati:Ulica Raka Mugoše, Ulica Desanke Maksimović, Ulica Partizanski Put, Ird Šume

-u terminu od 07 do 15 sati:Ulica Vladike Viseriona Borilovića, Master Kvart

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šipčanika

-u terminu od 07 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta, Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja (naizmjenična isključenja)

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Dio Komunice,Lazine oko Spomenika,Dio Novog Sela

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio Spuža,Dio Kosića uz magistralu

Nikšić

-u terminu od 8:30 do 15 sati:Hotel Onogošt, Ul. Njegoševa, Ul. V Proleterska, Ul. Radoja Dakića, Opština, Robna kuća Nikšićanka

-u terminu od 09 do 15 sati:Ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Rastoci, Manitovac, Hercegovački put, Vojska-Kasarna 13 jul, Tehno-baza, dio Kočana, ul. Krupačka, Kapino Polje, Klanica-Goranović, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, Ćemenca, Duklo, Grebice, Vododvod pumpe-Duklo, Šik Javorak, VH Montenegro

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio Dragovoljića, Vonjin Do

Kolašin

-u terminu od 08 do 15 sati:Velje Duboko

-u terminu od 08 do 16 sati:Višnje, Bojići

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Marića luka, Pržišta, Tutići, Donji Lepenac, Gornji Lepenac

-u terminu od 08 do 13 sati:Lepenac-Cer

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Bistrica, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Dobrakovo, Ribarevine, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čeoče, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad

Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Kruševo, Pripčići

Bar

-u termunu od 09 do 12 sati:Gimnazija “Nikola Rolović” i okolni potrošači

-u terminu od 09 do 14 sati:Potrošači u naselju Tomba preko puta “Rapeksa” do mosta na rijeci Rikavac.

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15 sati:dio naselja uz ulicu majke Tereze, naselje Đerane iza Doma Zdravlja(naselje iznad ulice 28.decembra)

Budva

-u terminu od 14 do 15 sati: Dio naselja Bečići (iznad Naftagasa)

-u terminu od 09 do 10 sati: Hotel “Tara”

-u terminu od 10 do 11 sati: Repetitori na Zavali : 069, 067 i 068.

-u terminu od 11 do 12 sati: Objekat Harmonija Bečići -Zavala (Inv.”Old Town Invest Group” DOO )

-u terminu od 12 do 13 sati: Hotel “Šumadija”

-u terminu od 13 do 14 sati: Dio naselja Bečići (iznad Naftagasa)

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati:Bare Igalo, Trebinjska ulica

-u terminu od 08 do 8:10 sati:Igalo- Servisna zona i područje oko EKO benzinske pumpe -kratkotrajni prekid u napajanju

-u terminu od 08 do 15 sati:potrošači preko puta Instituta

-u terminu od 08 do 11 sati:Mirišta – poluostvo Luštica

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati:Glavatske Kućice

-u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 08 do 14 sati:Dub, Stara Fortica, Pržice, Kavač, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča, Crveni Brijeg, Lovanja

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Zaostro, Selo Rovca – Opština Berane (47 potrošača),Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati Selo Kalica,Donji dio sela Trpezi – Naselje oko fabrike tepiha

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Naselje u blizini Šabovića Đžamije, Dio sela- Vojno Selo

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Gržica – Opština Rožaje (20 potrošača)

Pljevlja

-u terminu od 09 do 15 sati:Orlja, Mijakovići

Šavnik

-u terminu od 09 do 15 sati:Krnja Jela, Seoca

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.