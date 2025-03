U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 3. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati:dio Starog Aerodroma – Bemax kvart i naselje pored pruge (moguće isključenje),Laković i Tehnomax na Zabjelu i oko njih, soliteri “Limun i pomorandža”, dio Bulevara vojvode Stanka Radonjića, radionica CEDIS-a i Idea na Tuškom putu (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati:zgrada na uglu bulevara Miloša Rašovića i vojvode Stanka Radonjića i dio zgrada između ulica kralja Nikole i 4. jula (iza benzinske pumpe) (moguća kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 08 do 15 sati:Staniseljići,Progonovići,Prifte

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića (kratkotrajna isključenja),Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje,Dio Komunice,Dio Novog Sela,Malenza,Mokanje

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati:Laz,Dio Laza, dio Dragovoljića,Donje Crkvice

Kotor

-u terminu od 08 do 16 sati:Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 09 do 11 sati:Kovačko Polje

Tivat

-u terminu od 09 do 12 sati:Gradiošnica, Kava, Vrijes, Dumidran

-u terminu od 08 do 09 sati:Rolovina (Dumidran)

Budva

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio nas. : BULJARICA, FABRIKA VAGONA, Dio nas. : Buljarica , Đurđevo brdo , BULJARICA-OBALA

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:Potrošači na području Miljanovo mosta, Zaljeva, Svetog Ivana, dio potrošača u Dobroj Vodi i tunel “Ćafe”,Potrošači u naselju Turčini (Stari Bar)

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze, dio naselja Vladimir od džamije do Osnovne Škole “Bedri Elezaga”

-u terminu od 8:30 do 13 sati:objekti kod restorana na desnoj strani Ade Bojane

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Dragovića polje,Višnje,Bojići

-u terminu od 08 do 15 sati:Velje Duboko

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Feratovo polje,Gornji Lepenac,Tutići03.03.2025,Donji Lepenac,Pržišta,Kooperacija, Donja Polja, Krasića strana, Javorje, Ckara

-u terminu od 08 do 13 sati:Lepenac-Cer

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati:Boljanina,Bistrica,Pašića polje,Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo – staro selo,Lipnica,Kovren,Godijevo,Kostići,Ribarevine,Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna

Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo,Gornja Lipnica

Berane

-u terminu od 11 do 13 sati:Dio sela Zaostro

-u terminu od 10 do 13 sati: Rovca

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće, Košutiće,

Petnjica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Kalica,Donji dio sela Trpezi-Naselje oko fabrike tepiha

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Jasenica

Rozaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio naselja Ibarac – izlaz prema Ćilimarii-Opština Rožaje

Berane

-u terminu od 11 do 13 sati: dio sela Goražde

-u terminu od 10 do 13 sati: Selo Rovca

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaseoci:Marevčine,Rajov potok i Čuka , dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bor-Dio sela Tucanje

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Centralni dio naselja Murino-Ambulanta, Apoteka

Rozaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Njeguš – Kratkotrajno Isključenje DV 10 kV Biševo od 11-12h

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

