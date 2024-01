U ponedjeljak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Braće Ribar.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ulica Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Baloče, Pržine.

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Ulica Luke Ivaniševića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio Kočana, Blace, Vodovod Poklonci, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Štedim.

– u terminu od 08 do 15 sati: Crnodoli, Gornje Crkvice.

– u terminu od 15:30 do 17 sati: Rubeža, dio ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Gluhog dola, Bujući, Litina, Limljanja, Karuča i Pozanja kao i Vodovodna postrojenja Veliko i Malo oko, potrošači na području Đuravca.

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: Turist B- područje oko Pomorskog fakulteta i dio potrošača na šetalištu.

– u terminu od 09 do 11 sati: Risan -Mala, Češke barake.

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari- područje oko Vatrogasnice I Autobuske stanice, Jugodrvo-Livadice.

– u terminu od 11 do 12 sati: Risan – DOM STARIH Grabovac, bolnica “Vaso Ćuković”, područje oko bolnice i doma starih i Pješčina.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Jošica, Kamenari, Greben, Đurići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Buče.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Babića brijeg, Zaton – Sakate, Rasovo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Bioča, Tomaševo, Mioče, Nikoljac, Pavino polje, Lozna, Ostrelj.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mujića Rečine, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ulice: Mojkovačka i Radoša Maškovića.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica, Bistrica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik i Grebaje (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Grnčar).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trpezi.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio ul. Ratnih vojnih invalida, Event Centar Taša.

– u terminu od 09 do 15 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS