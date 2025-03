U ponedjeljak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 24. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića, IRD Šume, Naselje oko nekadašnjeg Elastika.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Veljeg Brda.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe (kratktorajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Grahovska, Ivanbegova, Obilića Poljane, Bogišin krš i dio Donjeg Kraja.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Zeta

– u terminu od 08 do 11 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta, Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Busak, Dio Lukova, Dio Granica.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Veljeg Sela, naselje Brca u blizini pruge, Šaren sat..

– u terminu od 09 do 15 sati: Stambene zgrade kod novog nadvožnjaka u Makedonskom naselju.

Budva

– u terminu od 09 do 10 sati: REPETITORI : ONE, TELEKO, MTEL, RTV BD, K.C.S.BELVI.

– u terminu od 10 do 11 sati: Zgrada : “OLD TOWN INVEST GROUP” DOO BUDVA.

– u terminu od 11 do 12 sati: Dio naselja : RAFAILOVIĆI, BEČIĆKA PLAŽA..

– u terminu od 12 do 13 sati: Zgrade inv. : KOSOR DOO, AURA VITTALIS .

– u terminu od 13 do 14 sati: Zgrade inv. : NIKIĆ DOO Bečići.

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio hotelskog kopleksa Belvi.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Meterizi kod Crkve, dio Limana.

– u terminu od 09 do 15 sati: povremeni isključenje – dio Đerana prema Ljuljićima.

– u terminu od 10 do 14 sati: Dio Donjeg Štoja, Curanovići, Beogradsko naselje i Štojski Bunar.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Brguli- Luštica.

– u terminu od 09 do 11 sati: Opatovo.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Radanovići- područje oko servisa “Tomičić” i restorana “Bokeška kužina”.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota – Zrenjaninsko područje od Oparenog Brijega do Krive ulice.

Herceg Novi

– u terminu od 11 do 13 sati: Igalo – potrošači u Ulici 29. decembra-Tatar Bašta.

– u terminu od 11 do 15 sati: Milasinovića most, Tatar Bašta, Topla 1, Topla 2.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: naselja oko Škole i magistralnog puta, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, selo Šekular-Zaseoci:Spalevići, Tomovići i Rmuši.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 11 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Lozna, Jagoče, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Robna kuća ‘Forum’, Zgrada ’50 stanova-apoteka’, zgrada ‘Parking-servisa i fakulteta’, Stambena zgrada u ulici Lenke Jurišević.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Boljanina, Lijeska 1, Bistrica, Pašića polje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Lješnica, Godijevo, Selakovići, Kostići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Višnje, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Donji Lepenac, Tutići, Feratovo polje, Pržišta, Ravni, Jakovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Kalica, selo Murovac, donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, sela: Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Velike Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije i Seošnica.

Žabljak

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Bolnica, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, dio trga Durmitorskih ratnika, Junča Do, Restoran Javorovača, zgrade Sindikata i Policije, naselje Klaonica, dio ul. Mojkovačke, Arsenija Gagovića, Novice Cerovića.

– u terminu od 10 do 12 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

