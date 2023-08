U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 28. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Gradca, dio Zabjela oko fabrike 19. Decembar.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio ulica: Skopska, Komska i KNOJ-a.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Podglavice, Kokotovac, Maljat, dio Kosić, privatna fima Megran (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića, Mamućevina, Koljat, dio Lazina, Jastreb, privatne firme: Farmont, Betonjerka, MG Grup, Pištet i Malenza.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, dio Kličeva.

– u terminu od 08:15 do 15:15 sati: Višnjića Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 09 do 11 sati: Podprisoje, Lug.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači u blizini groblja i džamije u Zaljevu.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Glavatičići, Zagora, Krimovica i Platamuni.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 09 sati: Centar Bijele.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Babino, Drgosava, Zagrađe i Dio sela Goražde (potrošači koji se napajaju sa TS-ca 10/0, 4kV Goražde1, Goaržde 3(Vodovod) i Goražde 4, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Lješnica,

– u terminu od 08 do 16 sati: Pripčići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Majstorovina, Grubješići, Grab, Slatka, Sutivan, Kruševo, Pripčići i Ul. Omladinska, Ul. Muha Dizdarevića.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte, Babljak, Međuriječje i Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 13 sati: Bakovići, Fabrika vode Suza, Moračko Trebaljevo, Radigojno, Rovačko Trebaljevo, Sjerogošte, Željeznička stanica Trebaljevo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica, Siga, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Krstac, Šundeci, Čuklin, Babića Polje, Kooperacija, Donja Polja, Osredine, Javorje, Ckara, Krasića strana.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar.

Petnjica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Laze i dio Vrbice.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Paćevina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 19 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Meljak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 19 sati: Zahum, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Mujevića.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja i Palež.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

– u terminu od 09 do 18 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

