U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 5. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 17 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač;

– u terminu od 9 do 15 sati – Han Garančića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno i dio Donjeg Zagarača.

Cetinje

– u terminu od 9 do 15 sati – Dobrska Župa.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Prijeka Ljut i Mušovina.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Mratinje selo, repetitor Mratinje, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno i Korlati.

Herceg Novi

– u terminu od 7 do 15 sati: Mojdež, Tijesni Klanac i Kulinovići.

Budva

– u terminu od 8:30 do 13:30 sati – dio naselja Čelobrdo.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: Vučkovići, Ribnjak, Maksim, Boškovići i Sušara;

– u terminu od 9 do 14 sati – naselje Ilino;

– u terminu od 9 do 14 sati – dio naselja Polje;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Gošići (Brca).

Ulcinj

– u terminu 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i Brdela.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Gradac i Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija i Novakovići.

Bijelo Polje

– u terminu od 7 do 17 sati: Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Grančarevo i Ujniče;

– u terminu od 9 do 16 sati: Cerovo 2, Crhalj, Grančarevo i Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Crkvine, Kos 1, Kos 2 i Smira;

– u terminu od 8 do 16 sati: Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov Do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati – Brezovac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 11 sati – selo Grahovo;

– u terminu od 1:30 do 14 sati – dio sela Gržice.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Velika, Racina ulica, Ribarska i Jezerska ulica.

Petnjica

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio gradskog jezgra, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica i selo Kalica.

Berane

– u terminu od 9 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Poda i Anđželata.

Andrijevica

– u terminu od 9 do 14:30 sati – katun Gradišnica.

