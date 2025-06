U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 23. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 10:30 sati: naselje ispod brda Gorica (prema Bulevaru Ivana Crnojevića), KIC “Budo Tomović” i naselje oko njega, zgrada Privredne komore i naselje oko škole “21. maj” na Draču (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 8:30 do 15 sati: Naselje iza Škole Pavle Rovinski.

-u terminu od 08 do 15 sati: zgrade na uglu Ulica Bracana Bracanovića i Bulevara Vojvode Stanka Radonjića,Dio Vukovaca,Dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra MiljanićaSadine,Ulica Partizanski Put,Pikalj,Dio Goljemada,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,UlicaPavla Mijovića,Naselje oko Tarine garaže – Ulica Jelene Balšić, Miladina Popovića i dio Ulica AVNOJ-a,Dio Meduna.

-u terminu od 10 do 15 sati: Sjenica

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 09 do 17 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe (moguće kratkotrajno isključenje) .

-u terminu od 10 do 15 sati: Građani, Podgor i Višnjica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dodoši.

Nikšić

– u terminu od 09 do 15 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

-u terminu od 08 do 15 sati: Vitalac,Sjenokosi.

-u terminu od 08 do 13 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Rastoci, Manitovac, Hercegovački put, Vojska-Kasarna 13 jul, Tehno-baza, dio Kočana, ul. Krupačka, Kapino Polje, Klanica-Goranović, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, Ćemenca, Duklo, Grebice, Vododvod pumpe-Duklo, Šik Javorak, VH Montenegro.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Boričko Brdo, Šćepan Polje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Đerane ulica 14 i okolina.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: potrošači novih stambenih zgrada u Mandarićima blizu pruge.

Kotor

– u terminu od 10 do 11 sati: Škaljari- pdručje oko Vatrogasnice i hotela Porto In.

Tivat

-u terminu od 12 do 17 sati: Kava, marići, Dumidran, Gornji Kalimanj.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica,Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

-u terminu od 08 do 16 sati:dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, naselje ispod brda Groc i zasek Šer.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 18 sati: : Zaton – Klinac,Boljanina,Muslići,Donji Mojstir,Sutivan,Jagoče,Pavino polje,Njegnjevo – novo selo,Banje selo,Lješnica,Srđevac,Požeginja,Rasovo,Potkrajci,Kostići,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice.

-u terminu od 08 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići.

-u terminu od 10 do 12 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’

-u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Sjerogošte,Padež.

Mojkovac-

u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta,Matovine,Rudnica.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

-u terminu od 10 do 12 sati: Grevo

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS