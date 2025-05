U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 26. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Mosorska, Ulica Branka Radičevića, dio Zlatice prema Strelištu, dio Goljemada, dio Kržanje uz Magistralu, naselje iza Arome na Starom Aerodromu, dio Grbavaca.

-u terminu od 10 do 15 sati: Sadine

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi, Donje Crkvice, Vitalac, Štedim, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: dio sela Vusanje.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Lješnica, Tucanje, Orahovo i Vrševo, Donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati:Donji Mojstir – Mokri lug, Boljanina, Muslići, Zaton – Klina, Sutivan, Jagoče, Pavino polje, Njegnjevo – novo selo, Banje selo, Lješnica, Požeginja, Rasovo, Potkrajci, Pali, Kostići, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Gornja Lipnica, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Tutići, Donji Lepenac, Gornji Lepenac, Feratovo polje, Pržišta, Matovine, Rudnica.

-u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ljuta, Bojići, Sjerogošte, Moračka Bistrica, Gornje Lipovo.

Tivat

-u terminu od 08 do 11 sati: Gošići.

-u terminu od 09 do 13 sati: Bogišići.

Kotor

-u terminu od 10 do 12 sati: Sveti Stasije- Makedonsko, Kavalin

-u terminu od 08 do 16 sati: Dub.

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 15 sati: Travunija- područje u blizini motela “Pavlović”

-u terminu od 11 do 15 sati: Žvinje.

-u terminu od 10 do 17 sati: Todorovići, Žager, Kovači.

-u terminu od 15:30 do 17 sati: Bijela (kompletno područje), Kamenari, Đurići, Grebe, Bjelske Kruševice.

Ulcinj

-u terminu od 08 do 12 sati: objekti sa lijeve strana Ade Bojane put račve.

-u terminu od 09 do 15 sati:potrošači područja Leskovac

-u terminu od 8:30 do 15 sati: naselje Zoganje kod Ibročevića

-u terminu od 08 do 15 satiŽ: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: Dio potrošača u Limljanima.

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Šumanovac.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela 3.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS