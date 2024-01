U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 15. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Ulica Sitnička, UlicaGenerala Save Orovića-prema Kučkom Putu, Zgrade u Ulica Pera Ćetkovića.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Podanje, dio Tomaševića.

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandićkih, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

Cetinje

– u terminu od 09 do 13 sati: Prevlaka.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Grahovo, Vitalac, Ul. Gračanička, Ul. Školska, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, Šljunkara, dio Kličeva.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Virpazara (grada), Zabesa i Boljevića, dio potrošača u blizini bolnice “Blažo Orlandić” i Islamskog centra.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

– u terminu od 09 do 10 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja, zgrade Doma Zdravlja i Opštine, zgrade Solidarnosti i naselje iza uz ulicu 28. decembra.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio naselja Salč.

– u terminu od 10 do 13 sati: objekat nekadašnjeg restorana “13.Jul”(kod restorana Piano).

– u terminu od 12 do 14 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja, zgrade Doma Zdravlja i Opštine, zgrade Solidarnosti i naselje iza uz ulicu 28. decembra.

Kotor

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Stari grad, dio oko pomorskog muzeja.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača u Bujevini.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Bubanja i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Zaton – Sakate, Banje selo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Potkrajci, Žurena, Čokrlije, Laholo, Lozna, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Mujića Rečine, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: gornji dio sela Bogaići.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kalušići, , živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Crnča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

