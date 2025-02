U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 03. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Gola Strana

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, dio Filendara, dio Komunice, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Građani

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Mratinja, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dragovoljića, dio Granica, dio Lukova

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Vrijes –Lorovina

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Šarena Gomila (Prčanj)

Ulcinj

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: Repetitor Možura

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje uz ulicu majke Tereze

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: dio naselja Kodre kod auto servisa Millenium

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: korisnici na području Kunja, Veljeg sela, Duški; Gorane, Kovačevića, korisnici na području Velikog pijeska ispod hotela “BH” i marketa “Voli”, korisnici na području Ckla, korisnici na području Velikog Ostrosa

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Glavaca

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela Kalica, Vrševo i Azane

Gusinje

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: sela:Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Njeguš

Plav

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, selo Komorača dio sela Meteh

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Tutići

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Smira, Jasenova, Bojići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio naselja Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje – moguća kratkotrajna isključenja na početku i završetku radova

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

