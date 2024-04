U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 22. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, ulica 9 Crnogorske Brigade i Ljubotinjskih Junaka.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Lamele Radoja Dakića u Ulica Seva Boljevića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 18 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 18 sati: Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Most Radovića, Donje Selo, Jama Žarića, dio Ljutotuka, Bobulja, Sige.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, dio Suka, dio Grba.

– u terminu od 09 do 18 sati: Glava Zete i Dobro Polje.

Cetinje

– u terminu od 08 do 13 sati: dio Donjeg Kraja, Naselje 4 jul II, Omladinska ulica i dio Predgrađa.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica (naizmjenična isključenja u najavljenom periodu).

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Kuta, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Vilusa, ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva.

– u terminu od 09 do 18 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do.

– u terminu od 11 do 15 sati: Dio ul. Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Partizanski put, Ul. Hercegovački put, Ul. Nika Miljanića, dio Stare Varoši.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca.

– u terminu od 08 do 18 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio potrošača na području Veljeg Sela

Potrošači na području Veljeg Sela, Kunja, Karastana, Duškića, Pelikovića i Gorane.

– u terminu od 10 do 18 sati: Nišice, Pod Glavicu , Marin Ploča, Ponta, Tropikana, Paljuškovo, Petovića Zabio.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: zgrada Doma Zdravlja, objekti kod Doma Zdravlja, dio naselja Đerane (ulica 28. decembra, nekadašnja D1 prema servisu Klikos), dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Gač, Brdela.

Kotor

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Perast centar i naselje oko Vile Perast.

– u terminu od 08 do 12 sati: benzinska pumpa Vuk Petrol.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: centar naselja Muo.

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Perast-od Jadrana do izlaza prema Risnu.

– u terminu od 09 do 12 sati: dio porošača u naselju Rakite-gornji dio naselja i naselje oko Dječijeg vrtića.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrbanj, Kruševice, Mokrine, dio potrošača u Ratiševini.

– u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači oko stambenih zgrada na Crvenom krstu, ulice Banjalučka, Orjenskog bataljona, Dr Jova Bjelića.

– u terminu od 11 do 16 sati: Potrošači iznad puta za Čela oko Škole u Srbini, ulice X Hercegovačke, Spasića i Mašere, sava Bajkovića, Orjenskog bataljona, 13 Jula.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Tršove ulice, ulice: Omladinska, Rista Ratkovića i Muha Dizdarevića, Majstorovina, Ulica III januara.

– u terminu od 09 do 16 sati: Bioča, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Čampari, Lazovići, Moravac, Dupljaci, Barice – Džukeljska jama, Gubavač, Livadice.

– u terminu od 09 do 17 sati: Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Plana, Blatina, mHE Bistrica, Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje Lipovo, Gornje Lipovo, Izlasci.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Žari – Razboj, Dobrilovina, Gojakovići, Donja Štitarica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Selišta, Krstac – Šundek, Ckara, Podbišće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Gropa, aselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, VojnaKasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

