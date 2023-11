U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 27. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Farmaci oko Škole, dio Lekića uz Moraču, naselje oko Vinopodruma

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Zgrada CKB banke na uglu Moskovske ulice i Bulevara Revolucije

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandićkih, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pištet, Sige

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: naselje od stadiona prema Donjem Kraju, dio grada od Rezidencije prema Humcima, Košuta, Stankova Gomila, Humci i dio Bajica, Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Podkapom – Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk (naizmjenična isključenja ne duža od 30 min)

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sandin Vrh, Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Sveta Vrača- donji dio naselja

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Stari Grad- Parilo, područje oko crkve Svete Ozane, Tabačina- područje oko stare zgrade CEDIS-a – kratkotrajna isključenja u periodu izvođenja radova

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ada Bojana iza mosta

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Čanj (Kaptaža)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: potrošači na području Miljanov Most, Šahinovići, Gornje Zaljevo, Tunel Ćafe, Sveti Ivan i Dobra voda Jankovići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Runje (Ostros)., dio naselja Ahmetov Brijeg (prema Vojvodićima i Đurovićima)

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo, dio sela Prisoja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo Babino Polje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Dacići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dubljevići, Mratinje selo

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Tupan, Trešnjica

Mojkovac

-u terminu od 9:0 do 15:00 sati: Pobrsijevići, Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međuriječje, Ljevišta, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornje Dobrinje, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nikoljac, Prijelozi 2 – Zakom, Pavino polje – Draškovina, Lipnica, Ulice: Rista Ratkovića, Muha Dizdarevića i Omladinska, Rajkovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

