U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 9. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati – zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade);

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Meduna i dio Bera.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 9 do 15 sati: Velestovo, Barjamovica, Markovina, Vulaši i repetitor Promonte.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela i repetitor Možura;

Bar

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Utjeha.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Grančarevo, Mahala, Zaton, dio ulice Voja Lješnjaka – Pruška (od Doma zdravlja do zgrade Vunarskog), Orahovica i Rakonje.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati – Đuđevina;

– u terminu od 8 do 16 sati: Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta i Bjelojevići;

– u terminu od 9 do 14 sati – Kaludra.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Bukovica (zaseok Kačari).

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Brezojevice.

Petnjica

– u terminu 8:30 do 14:30 sati: Petnjica i sela Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica i Dobrodole.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Izvori.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Štitari.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kralje i dio sela Trešnjevo.

