U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 3. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 9 sati i od 17 do 18 sati – Vranjina;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, dio Rogama, Repetitor Sjenica i dio Meduna;

– u terminu od 8 do 15 sati: Golužba i dio Donje Gorice – ulica Vladike Ruvima Boljevića, Duške i Zavala.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 9 do 14 sati – Kuće Kasoma i Zabrđe.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla i Bjeloševina;

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Vraćenovići, Petrovići, Miljanići i Macavare.

Plužine

– u terminu od 8 do 18 sati: Unač, repetiror „Unač“, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora;

– u terminuod 8 do 15 sati: Goransko (Šume), Goransko (Okrajci), Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice i Tara-Grab.

Herceg Novi

– u terminu od 14 do 17 sati – Institut “Dr Simo Milošević”;

– u terminu od 11:30 do 14:30 sati – Hotel “Topla”.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – dio Ostros centra;

– u terminu od 8 do 9 sati: Zupci, Sinegornje, Mandarići, Pod Sustaš, Tuđemili, Ribnjak, Vučkovići, Boškovići, Maksim i Sušara.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Ćurke i Sutjel;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio naselja Pistula;

– u terminu od 8 do 12 sati – dio naselja Ulcinjsko polje.

Pljevlja

– u terminu od 8 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 8 do 15 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo i Brvenica;

– u terminu od 9 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 18 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Kosanica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca;

– u terminu od 9 do 15 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 8 do 12 sati – Gubavač;

– u terminu od 9 do 16: Cerovo, Ribarevine, Stožer, Žurena, Slatka, Nedakusi i Gorice.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 8 do 15 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vladoš i Durutovac;

– u terminu od 8:30 do 17 sati – Željeznička stanica Kos i naselje Kos.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj i Crvena lokva;

– u terminu od 9 do 12 sati – Osredine;

– u terminu od 9 do 16 sati – Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Paučina i Razdolje.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Savin Bor i dio sela Vrbica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte, dio sela Goražde i dio sela Luge.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: naselje Bedluci, dio sela Dosuđe i dio sela Vusanje.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Gornje Luge i dio sela Bojovići.

