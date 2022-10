U ponedeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 31. oktobra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Stare Varoši, naselje u ulici Crnogorskih Serdara, dio Brskuta, Boljesestre, dio Fundine, Rašovići-Ljuari.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Studenog.

– u terminu od 08 do 16 sati: Lakat.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, Granice, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: Zeljeznička Stanica Bar.

– u terminu od 09 do 14 sati: centar Ostrosa, selo Ckla, Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selje, Kunje, Nikezići, Duškići, Mala i Velika Gorana, Metanovići, Pelikovići, Kovačevići.

– u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača u Barskom polju, potrošači u blizini pekare “Montenegro” i Kips-a i potrošači u blizini Rapeks-a.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:45 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok, selo Kralje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Šekulara i Zaostra.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Bliškovo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Nedakusi.

– u terminu od 08 do 18 sati: Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovo 2, Ribarevine, Ravna rijeka, Orahovica, Stožer i Žurena.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Ravni i Mrtvo Duboko.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Grubješići, Kičava, Pavino Polje, Krstače, Biokovac, Bijeli potok, Vergaševići, Kovren, Gorice, Grab, Stožer.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina, Gornja Polja

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 15 sati: Brezovac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kruščica i dio Vrbice.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Dom Kulture, Zgrada Winga, podzemna garaža, Hotel Pljevlja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Grahova.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kalače.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja i Virak.

Šavik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

