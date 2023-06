U ponedeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 26. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Smokovac, Momče, Liješta, zgrade Holandske sestre i dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič, Pozorište i zgrade pored Pozorišta.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Zgrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske, dio Ul. Slovačke i Stare Dalmatinske.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Stologlav, Fabrika sira, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Osredina, Ćelija Piperska, Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08 do 15 sati: Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Radovče, Seoca, Međice,Kula Lakića,Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, ablan, Bzo i Studeno, Studeno, Glava Zete, Baloče i Ćafa.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Bokovo.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Trgaja, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Baljački Do, Cerovo i Vir.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Ravno.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: potrošači iznad magistrale uz Suvi Potok, Rutke, dio potrošača Partizanski Put, potrošači iznad Željezničke stanice , dio naselja Tomba I Donjeg Zaljeva iznad Magistrale.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača iznad željezničke pruge u Bjelišima (Davidovići).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: Dio Bulevara na Velikoj plaži prema Tehnomax-u..

– u terminu od 08 do 12 sati: Ul. Velja Bogojevića, Mujo Ulcinaku.

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Donji Štoj-ul. Sv. Mateu.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Prčanj oko osnovne škole, potez prema Šarenoj gomili.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio Markov rta, dio naselja od plažnog bara “Oskar” prema Stolivu.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Dio potrošača u ulicama Kaluđerovina i Rogač.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Božića i Trešnjeva.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Nikoljac (dio naselja između ‘ETC’-a i zatvora).

– u terminu od 08 do 16 sati: Lješnica, Ćukovac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo, Božovića polje, Kanje, Jabučina i Barice.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Smira, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Bjelojeviće.

– u terminu od 11 do 17 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta.

Gusinje

– u terminu od 10 do 14:30 sati: dio Vusanja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo i dio Savinog Bora.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: ulica Mustafe Pećanin (mahala Fetahovića).

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija i Njegovuđa.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

