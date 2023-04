U ponedeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 3. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović, Jelenak, Klanica, Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Međice, dio Novog Sela i dio Oraške Jame.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Neckom, Brlja, dio Studenaca, Višnjića Do i Cerovo.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: komplet Gluho Do.

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, Dio potrošača u Barskom polju, sela Orahovo Dupilo, Popratnice.

Budva

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Donja Briska Gora.

Tivat

– u terminu od 10 do 11 sati: Krašići, Maslinjak.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 11 sati: Zgrade ‘Brena’ i ‘Obala’, ulica Muha Dizdarevića i Omladinska ulica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Radulići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Stožer 1.

– u terminu od 09 do 16 sati: Grančarevo, Godijevo, Pavino polje i Osmanbegovo selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Drpe.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Durutovac, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Bjelojevići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Juškovića potok, Gornji Lepenac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina, Gacka i Štitarica II.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

