U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 23. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Kruševice i Jasika, Smokovac, dio Grbavaca, Liješta, Rudine i naselje iza Delte.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Brzo i Studeno, Glava Zete, Baloče, Ćafa, Dolovi Komanski i Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 09:30 do 13 sati: sela Riječke Nahije.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo groblje, Kuta, Vasiljevići, Dučice, Bjeloševina, Morakovo, Zabran Kralja Nikole – Vodovod, Cerovo.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo polje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: potrošači iznad magistrale uz Suvi Potok, dio potrošača Rutke, dio potrošača Partizanski Put.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

– u terminu od 11 do 14 sati: Sotonići, Brčeli, Podgor, Bukovik.

Budva

– u terminu od 10 do 14 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: Dio Bulevara na Velikoj plaži prema Tehnomax-u..

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Donji Štoj-ul. Sv. Mateu.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio naselja Bigova.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio Markov rta, dio naselja od plažnog bara “Oskar” prema Stolivu.

– u terminu od 10 do 11 sati: Dio naselja Lastva.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Gračanice.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Unevine, Podbrežje i dio Voljavca.

– u terminu od 09 do 16 sati: Okladi, Bojišta, Brzava, Pavino Polje, Kukulje, Loznice, Prijelozi, Cerovo i Slatka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 10 sati: Tutići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Juškovića potok i Gacka.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Kruševa.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jablanica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja i Palež.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

