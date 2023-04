U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 21. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma, Spasoja Raspopovića, ulica Franca Prešerna, Zagrebačka, dio Dajbabskog brda, Sitnička

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Ulica Josipa Broza Tita, i dio oko Tojote

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, dio Stanjevića Rupa, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, dio Studenog, Bzo

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Lukova, dio Oštrovaca, dio Rubeža, Višnjića Do

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Bistrička, MZ Dragova Luka, Ul. Durmitorska, dio Dragove Luke

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brijeg

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja S-60 i dio ul.Blaža Jovanovića

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Ivanovići (dio ul. Ive Lole ribara i dio ul. Sremskog Fronta)

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio naselja Pobrđe iznad željezničke stanice

Kotor

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Popova ulica-Radanovići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Knezlaz, Potez od ulice Ramadanović prema Muljanskoj rivi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stambene zgrade “Mravinjak”, i okolina, dio naselja “Prvoborac”

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Meljine, Zelenika ( mogući prekidi napajanja ne duzi od 30 min u predviđenom periodu )

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski prevoj Lokve, dio sela Štitari

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Navotina

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaboj, Veliki do, Bjelojevići, Selišta, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Čuklin, Štitarica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Ulica 4. novembar, ulica M. Damjanovića, zgrada ‘Bor’, hotel ‘Dulović’

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko, Svrke, Trnovica, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Jabučina, Loznice, Zaton, Femića Krš, Voljavac, Bijedići, Zminac, Jabučina

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kukulje, Gornje Grančarevo, Sutivan

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pripčići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

