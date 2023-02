U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 17. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Ul. Džona Džeksona (1 potrošač)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Dajbabskog brda, Ulica Đura Cagorovića

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Milunovići

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Dio ulice 4 jula, dio Ulica Bracana Bracanovića, dio Bulevara Srđana Aleksića i Dom zdravlja Nova Varoš

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Vuksanlekića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Most Radovića, Podglavice, Šišković, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova, Ciglana, Kuline, Krečana, Šišković, Srdnja Glavica, Prentina Glavica, Pištet, Kiro Radović (Donji Martinići), Gornji Zagarač

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Stologlav, Fabrika sira, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Osredina, Ćelija Piperska, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, dio Grlića, Vukotica i Seoca

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gluvi Do

Nikšić

-u terminu od 7:00 do 11:00 sati: komplet Župa Nikšićka, Seoca Rudnici

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Koravlica, dio Brezovika, Neckom, dio Brlje, dio Studenaca, Dabovići, Vitalac, Štedim, Riđani, Kuside, Vrtac, Crnodoli, Broćanac, Moštanica, Široka ulica

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja uz ulicu 28. decembra, dio bulevara Đerđ Kastrioti Skenderbeu(restoran Piano i lokalni objekti)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselje Kolomza

Bar

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Sotonići, Bukovik, Brčeli i Podgor

Budva

-u terminu od 9:30 do 16:00 sati: Bijele Poljane

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Gospoština, Komoševina, Babin Do, dio naselja Dubovica, Golubovina, S-54, S-41, Bijeli Do, Budva polje zapad III faza, Budva polje zapad II faza, Rasadnik, Osnovna Škola “Stefan Mitrov Ljubiša” i naselje u blizini, objekti Opštine Budva , Mediteranski sportski centar,dio naselja Budva Polje, Prijevor, Jaz, Servisna zona Jaz,Poljice, Lastva Grbaljska, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Krimovice, Trsteno, Zagora, Platamuni

Tivat

-u terminu od 9:30 do 12:30 sati: Gradiošnica

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Herceg Novi, Meljine, Kameno, Kruševice, Mokrine,Vrbanj, Ubli, Presjeka, Sasovići, Opačica, Nogulovići, Marići, Avramovići, Kuti, Kućansko polje, Nemila, Topla, Podi

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Topla 1, Topla 2, Topla 3, Modra Ploca, Milašinovića Most

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Njivice, Žvinje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Jačeglav, Podi, Matkovići – Trebesin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kamenari, Đurući

Kotor

-u terminu od 13:00 do 14:30 sati: Kavač- dio potrošača

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Gornja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulje, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikoljac (dio naselja između Trga Golootočkih žrtava i sportske hale)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pašića polje, Rodijelja, Loznice, Radulići, Zaton, Voljavac, Bijedići, Zminac, Obrov

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Brvenica – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tusko Brdo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

