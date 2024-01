U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 26. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: ulica Braće Ribar,Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca, Žrtava Fašizma, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića, dio Ulica CASNO-a, naselje oko fabrike “19. decembar” na Zabjelu, ulica Braće Ribar, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara, dio ulica Bratonožićke, ulica Miloja Pavlovića, dio ul- Sitničke, Kragujevačke, Ivana Cankara, Vojvođanske, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Ul Arsenija Boljevića i zgrade na Cetinjskom putu

Zeta

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Baloče

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Medovina, Ulica Novice Cerovića i dio Njegoševe

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: svi potrošači sa područja Golije, Crnodoli

-u terminu od 9:30 do 12:30 sati: dio Kočana, Blace, Poklonci, ul. Krupačka

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Smriječno

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: potrošači priobalanog položaja u Čanj, potrošači na području Čeluge u blizini KIPS-a, pekare Montenegro i Kalije, potrošači na području Bijelog Brda

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Stanišići

Kotor

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati:Dražin Vrt

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Glavatičići

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Peluzica, područje oko zgrade MUP-a

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jošica, Kamenari, Greben, Đurići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Gornja Bašča,Ćosovica,Gornja Lovnica,Zloglavlje i Honsiće

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati. Štitarica 1, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara, Čuklin

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Velje Duboko

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zaton

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ujniče, Mahala, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Kostići, Čokrlije, Ramčina, Voljavac, Bijedići

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Buljov Pod i dio ul.Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog Parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Bleči, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Tržni centar, Savin Kuk, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Kovačka Dolina-Kalja, Pitomine, Pitomine-Blagota, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Radovan Luka, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

