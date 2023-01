U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 20. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 fo 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Donje Selo

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 saati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Bršna, dio Vilusa, Dolovi

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Briske Gore i Zoganja, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Kruče pri magistrali

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šiševići, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Utjeha

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kruščica

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dulipolje, dio sela Trešnjevo

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dolja i Grebaje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Rakonje (dio naselja poslije restorana ‘Durmitor’)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Trubina, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Obrov, Loznice, Rodijelja, Radulići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS