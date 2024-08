U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 23. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Donjih Kokota, ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana, Draževina, dio Gradca.

– u terminu od 08 do 18 sati: Komplet područje Kuča.

– u terminu od 08:30 do 17 sati: dio Veruše, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Begovine.

Cetinje

– u terminu od 09 do 10 sati: Naselje od stadiona prema Donjem Kraju (moguće kratkotrajno isključenje).

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom i Traboin.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Planik, Stubičko Međeđe, Vrzipov Do.

– u terminu od 08 do 17 sati: Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla,

– u terminu od 12 do 14 sati: Bolnica Brezovik.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Litina, Limljana, Karuča i Pozanja, potrošači na području Sušare, Boškovića i Manastir Ribnjak.

– u terminu od 08 do 12 sati:

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Mandra.

Tivat

– u terminu od 09 do 10 sati: Gverovića Brijeg, Kastelana.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 08:30 sati: naselje između “Torte” i “Pršut krivine” iznad magistrale.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i dio Rženice.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Potkrajci, Lješnica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bistrica, Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Rasovo – Rastoka, Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava, Strojtanica, Boljanina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nedakusi – Dolac.

– u terminu od 14 do 20 sati: Zminac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Iskop, polaganje i povezivanje trake za uzemljenje, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Ambarine, Gornja Polja, Paćice (Stevanovac), Slatina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 15 sati: Ckara.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze i dio Petnjice.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara, Babino Polje i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 07 do 09 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 18 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice.

– u terminu od 09:30 do 17 sati: Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Majdan Kozare i dio Bandžova.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

– u terminu od 10 do 15 sati: Ul. Vučedolska, Sinjajevinska i Drobnjačka.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

