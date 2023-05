U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 19. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica, dio Meduna, Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod u Ulica Jovana Tomaševića, Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod i naselje oko njih

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulica Đura Cagorovića (moguća isključenja)

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Benziska Pumpa u Dahni (kratkotrajna isključenja ne duža od pola sata)

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Bulevara Ivana Crnojevića(od Milenijuma do ulice Balšića), dio ulice Slobode i dio Njegoševe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica 8 marta oko Titeksa, dio Donjih Kokota, Zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade), Zgrada Galenike u Bulevaru Save Kovačevića kao i zgrade i naselje iza nje, , zgrade u Ulica Pera Ćetkovića-prema kružnom toku

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Mahale iza Pečenjare (dio potrošača)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Brezovika, dio Gornjeg Polja, Usputnica

Tivat

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ulica magnolija

Kotor

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Risan- centar, Arilje, Pjaca, Gabela, Gorica, područje oko škole i vodovoda, Carine, Mala, Vitoglav, Strp, Lipci

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Prčanj- Lekovina , poručje oko vile Karmen

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Autokamp-područje uz priobalni put

Herceg Novi

-u terminu od 14:00 do 17:00 sati: Karača

-u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Obalica i Rujevo, Pestrorići, Nakićenovići -dio potrošača

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kumbor- područje oko hotela Kumbor

Budva

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Blizikuće, Rijeka Reževići, Podličak,Čelobrdo,Man.Praskvica,HS Praskvica.

-u terminu od 7:30 do 14:00 sati: naselje u blizini manastira Reževići i dio naselja Reževići

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Mandarići, Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Potrošači na području Miljanovog mosta, Gornjeg i Doljneg Zaljeva, Svetog Ivana i tunel Ćafe

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio Pristana uz ulicu ulcinjskih moreplovaca(restorani prema skeli)

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio sela Dedeići

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Braliće

-u terminu od 12:00 do 14:30 sati: dio sela Seošnica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Pepiće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica, Zaboj, Veliki do, Gacka

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Rovačko Trebaljevo

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Željeznička stanica, zgrada ‘Pošta – Nedakusi’, benzinska pumpa ‘Lukoil’, poslovni objekti u blizini zgrade ‘Pošta – Nedakusi’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pripčići, Loznice, Zaton, Rodijelja, Jabučina, Njegnjevo, Kičava

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješnica-Mrdavac,

-u terminu od 15:00 do 20:00 sati: Bliškovo

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

