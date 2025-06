U petak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 20. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrada na uglu ulica Radosava Burića i 27. marta, Blok 30 u Ul. 27. marta, Zabjelska Vektra i dio zgrada ispod brda Ljubović (iza Codre) (moguće kratkotrajno isključenje),naselje oko prihvatilišta ispod Ljubovića, Ul. Aleksandra Divajna ispod Ljubovića, dio oko fabrike “19. decembar”, zgrade iza škole “Oktoih”, lamela C i zgrada policije u Jerevanskoj ulici, Ljetopis, zgrada na uglu ulica Jerevanske i Buda Tomovića, naselje preko puta Vodovoda, Naš diskont, dio Ul. 4 jula oko Našeg diskonta i betonjerka OGP-a (moguće kratkotrajno isključenje),zgrade kod Ruskog konzulata, bivše Pazarište, Siti Kej i dio iza njega, dio između Morače i puta za Spuž, naselje oko Ars Medike, dio Momišića kod ambasade Ukrajine i Malo brdo (moguće kratkotrajno isključenje),dio oko Roki Pistolata u Ul. Vojislavljevića, škola “1. jun”, dio oko nje i dio između nje i Ul. Vojislavljevića, zgrada KAT-a, dio Zabjela oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca, dio preko puta Zabjelske Vektre, prihvatilište i dio oko njega (moguće kratkotrajno isključenje),Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube,Sadine,Ulica Partizanski Put,Lipe,Dio Kakaricke prema Vrelima,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,UlicaPavla Mijovića.

-u terminu od 10 do 15 sati: Sjenica.

Zeta

-u terminu os 13 do 15 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja, dio Beglaka, dio Bijelog Polja, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, dio Beglaka i Šušunja,dio Vranjine, dio Vranjine oko restorana, dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci,Mataguži, dio Trešnjice, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca.

-u terminu od 09 do 11 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog Sela.

-u terminu od 15 do 20 sati:Kuline.

Cetinje

– u terminu od 07 do 15 sati: Cetinjske Pumpe (Podgor i Višnjica), Cetinjske Pumpe (Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica.

Tuzi

– u terminu od 09 do 14 sati:Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Bukovik,Sjenokosi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje,Bezuje,Miljkovac.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:Đerane ulica 14 i okolina.

Tivat

-u terminu od 03 do 08 sati: kompletan konzum Tivta – od Lepetana do Račice.

-u terminu od 03 do 06 sati: Porto Montenegro.

-u terminu od 08 do 11 sati: Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju

Kotor

– u terminu od 07 do 10 sati: dio potrošača na Kavalinu.

-u terminu od 10 do 12 sati: Pržice.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Područje Turiona i oko TS 110/35 H. Novi, Topovi, Rebra, Jačeglav, dio Čela, Kamenolom na Podima, područje oko Matkovića mosta, kasarna vojske na Kamenom, raskrsnica na Kamenom, Rebra komerc farma, Radanovići, Kosići, potrošači oko Škole i Crkve na Mokrinama, Lazarevići, Bijelići, Petijevići, donje Kruševice kod tunela za Sitnicu, Kruševice, Vrbanj, Ubli, Dugunja, Dizdarica, Žlijebi, Petrov Do, Stanovčići, Mandići .

-u terminu od 08 do 10 sati: dio naselja Žvinje, naselje preko puta Instituta Dr Simo Milošević.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.4

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca , dio sela Šekular.

-u terminu od 09 do 16 sati: Hemijska industrija Polieks,Sela: Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde

-u terminu od 08 do 16 sati:dio sela Slatina.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati:Muslići, Obrov.

-u terminu od 09 do 16 sati: Njegnjevo,Sutivan,Draškovina, Pavino Polje,Zaton – Klinac,Ribarevine,Srđevac

Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Lješnica, Banje selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Pažanj,Padež,Sjerogošte.Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje,Pržišta,Gornji Lepenac,Žari – Vrela,Bolnica, Školski centar, Kula 2, Juškovića potok, Tutići, Paćice,Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Ravni, Krstac, Šundeci, Pobrsijevićie, Slatina 1, Jakovići 1 i 2, Jokići, Stričine, Osredine, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Gojakovići, Kaludra, Bistrica, Dobrilovina, Ravnjak,Rudnica.

Petnjica

– u terminu od 09 do 16 sati: Kompletno područje- Opštine Petnjica.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Murina

-u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.4

-u terminu od 09 do 12 sati: Đurđevića Tara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Dedeići- dio sela u blizini Đžamije.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Gornje Polje,Bijela,Grabovica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

