U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, dio Dajbabskog brda,, dio Donjih Kokota, Farmaci ispod magistrale, Ulica Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, dio Oraške Jame, dio Veljeg Brda

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i dio naselja Kodre (kod pekare)

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Mandarići, Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak.

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Alkovića Brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Brkanovići, Grdovići, Agroeksport, Kunje, Karastani, Duške, Mala i Velika Gorana, Metanovići, Pelinkovići, Kovačevići, Nikezići, Velje selo

Budva

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Blizikuće, Tudorovići, Podličak,Čelobrdo,Man.Praskvica, HS Praskvica.

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Popova ulica- Radanovići

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaboj, Veliki do, Štitarica, Gacka

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Rovačko Trebaljevo

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Željeznička stanica, zgrada ‘Pošta – Nedakusi’, benzinska pumpa ‘Lukoil’, poslovni objekti u blizini zgrade ‘Pošta – Nedakusi’

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vergaševići, Gorice, Ulica Đorđija Stanića i zgrade: ‘Sjenička’ i ‘Tri ćulafa’

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Zaton, Jabučina, Njegnjevo, Bliškovo, Sutivan

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Grahovo, selo Gusnice

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Murino, Hakanje,Gropa i dio Vojnog Sela

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

