U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak, 06. Juna bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 09:30 sati: Laković i Tehnomax na Zabjelu i oko njih, soliteri “Limun i pomorandža”, dio Bulevara vojvode Stanka Radonjića, radionica CEDIS-a i Idea na Tuškom putu (moguće isključenje)

-u terminu od 09:30 do 10:30 sati: dio Pobrežja od zgrade Zetagradnje prema Gintašu – soliteri i Blok 18 u Ul. 4. jula, Ul. Bracana Bracanovića, ugao ulica B. Bracanovića i vojvode Stanka Radonjića, ugao bulevara Save Kovačevića i Ibrahima Dreševića i dio Drpe Mandića iznad Gintaša – Bulevar Mitra Bakića i ugao bulevara S. Kovačevića i M. Bakića (moguće isključenje)

-u terminu od 10:30-11:30 sati: Novi duvanski kombinat, Zetatrans, Bulevar Josipa Sladea, Inpek, Restoran 13. jul, Uprava prihoda, Ekotoksikološki zavod i dio Bulevara vojvode Stanka Radonjića (moguće isključenje)

-u terminu od 11:30 do 14:30 sati: Fabrika Briketa, Nekadašnja Stočna Pijaca, EC Auto Trade i Red Commerce (moguća kraća isključenja)

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Lipe

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja), Luke, Jelenak i Kula Lakića, dio Novog Sela

Kotor

-u terminu od 08:30 – 17:00 sati: Dobrota -Kriva ulica, Sveti Stasije (kompletno područje), Kavalin, Raškov Brijeg

Budva

-u terminu od 09:00 do 12:30 sati: naselje Centar , Petrovačka , Cetinjska.

Berane

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Selo Rovca, dio sela Šekular (korisnici koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Šekular 3), Petnjik, Dapsiće ,Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve,Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ

Andrijevica

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: dio sela Slatina

-u terminu od 09:00 do 14.30 sati: dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica (korisnici koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Trešnjevo 1)

Plav

– u terminu od: 08:30 do 14:30 sati: dio sela Velika (korisnici koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Velika 3)

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Muslići, Obrov

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Njegnjevo, Sutivan, Draškovina, Pavino Polje, Zaton – Klinac, Ribarevine, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Grančarevo, Ujniče, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Lješnica, Banje selo

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bojići, Sjerogošte, Gornje Lipovo, Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, mHE Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Mojkovac

-u terminu od 08:00 – 15:00: Donji Lepenac, Rudnica, Pržišta, Feratovo polje, Gornji Lepenac

-u terminu od 08:00 – 16:00: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Žari – Vrela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje

Šavnik

-u terminu od 09:00-17:00 sati: Bijela i Grabovica

Plužine

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: dio Šćepan Polja

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Sjenokosi, Kazanci, Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja, Ul. Ivana Milutinovića, Ul Đura Salaja, Vučedolska, Trg Save Kovačevića, Ul. Lazara Sočice, Ul. Njegoševa, Ul. Manastirska, Ul. Vuka Karadžića, Elektroprivreda Crne Gore, Ul. Novice Cerovića, Ul. Marka Miljanova,Trg Šaka Petrovića, Trg Slobode, Ul. Narodnih Heroja, Ul. V Proleterske, Ul. Novaka Ramova, Ul. Jovana Cvijića, Staro Pazarište, CKB banka, Tržni Centar

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS