U petak isljučenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez n apajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kupusci

Podgorica / Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Glava Zete, Mandići, Dobro Polje, Slap Zete

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, Daljam

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podmilogora, Nedajno, Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bukovik, svi potrošači sa područja Golije, Kuside, Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, Studenca, Poljoprivredno Dobro, Aerodrom, NTC, dio Kočana, Auto-Baza, dio Kapinog Polja, ul. Krupačka



Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Repetitor Možura, naselje Đerane iza tehničkog pregleda Klikos

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), potrošači na području naselja Sozine

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dragosava dio sela Budimlja, selo Zagorje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ambarine, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Gornji dio Mojkovca (dio grada oko Školskog centra)

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevine, Smira

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Durutovac-Lokve, Velje Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Laholo, Kostići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kruševo, Tomaševo, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče, Čokrlije, Pavino polje, Potoci

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Mijatovo kolo, Lisičine, Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

