U petak isljučenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 09. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:30 do 14:00 sati: Bioči, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Jelin Dub i Bratonožići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica, dio Meduna, naselje oko Streljane, Ulica Bratonožićka, dio naselja oko groblja u Zagoriču, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke Ličke, dio Nikšićkog puta, Ulica Braće Ribar,Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: naselje u ulici Crnogorskih Serdara

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Pošta Centar, Ulica Slobode i Krađorđeva, zgrade na uglu Ulica Slobode i Karađorđeve

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica/Zeta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

Zeta

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Novog Sela

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine, Rubeža, dio Vilusa

Kotor

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Perast- dio potrošača , Dražin Vrt, Uzgajalište “COGI”

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Krimovica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Muo-centar

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jošica, Kamenari, Đurići, Greben

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Baošići- Norveško Naselje

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: potrošači na području Oćasa, Gole Glave, Bijelog Brda i Bijelog Kamena.

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: potrošači u Ilinom, zgrade Babovića, potrošači u Ilinom, zgrade Babovića, potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora,Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kolomza, Repetitor Možura

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Zloglavlje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica, dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze, dio sela Trpezi

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Martinoviće

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dragosava

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Banje selo, Zgrade ‘Sjenička’ i ‘Tri ćulafa’, ulica Đorđija Stanića

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nikoljac, Čokrlije, Mahala, Ostrelj

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Padež

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Vrujca, Ravni

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Velje Duboko

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Štitarica 1

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS