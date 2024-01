U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: zgrada iza zgrade Uprave za Nekretnine

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Mataguža

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić, Strahinjići, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Ulica 4 Proleterske

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio potrošača u naselju oko stare fabrike Ljekobilje i Bujevina

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Područje između Novosadskog i Zgrada Prvoborca ispod semafora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati:Prigradina, Vitalac

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze, dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Babino

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: uže gradsko jezgro Berana-Studenski Centar,Centar za djecu sa posebnim potrebama i zgrada Fleš 3

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bogaiće – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Dacići

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravnjak, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ravni, Uljari, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Redice, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nedakusi – Dolac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Žurena, Tomaševo, Jagoče, Gornji grad, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer, Mahala

Bar

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: O. Š “Meksiko” i potrošači u blizini., Sotonići , Bukovik, Brčeli, Podgor

Budva

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio naselja Bratica, Kodre kod benzinske pumpe, dio grada uz bulevar Majke Tereze

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

