U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 07. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, ulica Đura Cagorovića, Farmaci ispod magistrale, Obala Ribnice u blizini škole na Draču, Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međice, dio Novog Sela, dio Oraške Jame, Oraovica

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: područje Katunske nahije: Resna, Ćeklićići, Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Višnjića Do, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, dio Žirovnice, dio Rubeža

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio Straševine, Barake

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kamenari iza trajekta, Đurići, Bijelske Kruševice, Jošice

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Naselje Kobila, Vranovići, Lješevići i Bigova, potez od ulice Ramadanović prema Muljanskoj rivi

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Gorovići, Bratežići, Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovica, Višnjevo, Platamuni

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Solana

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Zupci i Tuđemili

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Mikovići, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke,Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Navotina

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Murino , dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Malindubrava

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula – Kratkotrajna isključrnja

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Jakovići 2, Donji Lepenac, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Trnovica, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Migalovica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Voljavac, Kukulje , Grančarevo Femića krš, Zaton, Cerovo 2, Sutivan

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

