U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 03. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Radovče, Vukotica, Seoca, Oraška Jama

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stologlav, Fabrika sira, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, dio Pričelja, Stanić, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Osredina i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do,Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, dio Kočana, dio Kapinog Polja

Budva

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio naselja Blizikuće

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio naselja Vrh Lazi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Stanišići i naselje Pobori

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela,Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare i Manastir Ribnjak, Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići, dio potrošača na području Prčobića – Zaljeva i kamenolom u Bar

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jasenice

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Lagatori

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje, Zaostro,Crljevine,Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTalum

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo, selo Dulipolje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Njegnjevo (stara trafostanica)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Trubina, Radulići, Zaton, Loznice, Rodijelja, Obrov

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

