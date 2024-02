U petak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 16. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Ulica Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma, dio stare Zlatice, ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio stare Zlatice.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Parci.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 17 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački, Slap Zete.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 16 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Strahinjići, dio Novog Sela, dio Begovina, Baloči.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Svi potrošači sa područja Golije, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ul. Obala Bistrice, Ul. Glibavačka, dio Ćemenaca.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Briska Gora, dio naselja Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, dio naselja Pistula, objekati u blizini Supermarketa Solaris na bulevaru Teuta.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Bogova – centar.

– u terminu od 09 do 13 sati: Muo –centar.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Kamenari, Jošica, Đurići, Greben.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: sela: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dragosava.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Bistrica (centralni dio naselja).

– u terminu od 09 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Čampari, Lazovići, Moravac, Dupljaci, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Mahala, Ostrelj, Banje selo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Smira.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Traforeon S 4 (Trg Borca i ulice: IV Proleterske, Palih partizanki i Dunje Djokić), ulice Boška Rašovića i Milivoja Bulatovića.

– u terminu od 14 do 20 sati: Biočinovići.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Štitarica 1, zona grada Mojkovca.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vojno Selo i dio Velike.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Dacića.

Žabljak

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Mojkovačke ulice, Arsenija Gagovića, Novice Cerovića.

– u terminu od 11 do 13 sati: Borje i dio Šumanovca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

