U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži u petak, 13. juna bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Veliše Popovića, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, naselje oko nekadašnjeg Elastika, dio Kržanje uz Magistralu, dio Zlatice prema Strelištu, Gornja Vrbica

Zeta

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Vranjina

Tuzi

-u terminu od 10:00 do 14.00 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

Danilovgrad

-u terminu od: 07:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

Cetinje

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Ljubotinj

Kotor

-u terminu od 6:30 do 13:00 sati: Glavatičići, Zagora, Krimovica, Trsteno, Platamuni, Kovačko polje, Bratešići, Gorovići, Glavatske kućice, Kovači

Tivat

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: centar Radovića

Ulcinj

-u terminu od 08:00 do 20:00 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.Naselje Madžo i naselje Bregvija

Bar

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: korisnici naselja: Gvozden Brijeg i Mandarići

Berane

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od: 09:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjeo – naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Petnjica

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i Kraci

Rožaje:

-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Razdolje, Bubovići

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: dio sela Radetina

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Lučice i Grižice

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Pogon Kristal

Plav

-u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke

Gusinje

-u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Dolja

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Obrov, Muslići

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Rakonje

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Njegnjevo, Draškovina, Pavino Polje, Sutivan, Zaton – Klinac, Ribarevine, Srđevac, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Cerovići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, mHE Vrelo, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Lješnica, Banje selo

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Moračka Bistrica

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići, Sjerogošte

Mojkovac

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Feratovo polje, Pržišta, Gornji Lepenac, Donji Lepenac, Rudnica

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Žari – Vrela, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela

Plužine

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Sjenokosi, Bukovik

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Ul. IV Crnogorske, dio Grudske Mahale

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: svi korisnici sa područja Banjana, Grahova , Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

